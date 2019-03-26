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Убийство Гандзюк: суд розглядає клопотання про зміну запобіжному заходу Мангеру

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 15:30
Убийство Гандзюк: суд розглядає клопотання про зміну запобіжному заходу Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Адвокат Мангера просить перенести судове засідання

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 26 березня, розпочав розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На засідання суду сьогодні прибули активісти, адвокат Гандзюк - Євгенія Закревська, а також батько Катерини - Віктор Гандзюк.

Справу слухає суддя Лідія Щебуняева. Сторону обвинувачення представляють прокурори Вікторія Калита та Дмитро Боян. Сторону захисту на засіданні представляють адвокати - Андрій Мурашкін, Костянтин Глоба і Андрій Левковець.

Адвокат Глоба подає, за його словами, "комплексне клопотання", зокрема про те, щоб йому надали час ознайомитися з клопотанням прокуратури про зміну запобіжного заходу і просить перенести судове засідання.

 
Фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд заарештував його до 3 березня з альтернативою внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого за нього внесли заставу, після чого Мангер покинув ізолятор і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

21 березня Київський апеляційний суд відхилив скаргу Мангера на відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Сам Мангер на засіданні заявив, що його перебування на посаді ніяк не зашкодить розслідуванню. Раніше також стало відомо, що Державне бюро розслідування візьметься за розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних по справі про вбивство Гандзюк.

Заступник голови Херсонської ОДА Рищук фігурує в розслідуванні щодо підпалу лісів Херсонські правоохоронці причетні до вбивства Гандзюк, - розслідування
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