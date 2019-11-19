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Суд начал рассмотрение доказательств по делу хищения экс-руководством "Укрхимтрансаммиака"

Новости » Общество     19.11.2019 - 11:02
Суд начал рассмотрение доказательств по делу хищения экс-руководством "Укрхимтрансаммиака"
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Всего в деле 30 томов доказательств

В Высшем антикоррупционном суде началось исследование доказательств по делу об обвинении заместителя директора УГП "Укрхимтрансаммиак" и директора частного акционерного общества в завладении средствами государственного предприятия на сумму 43,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что во время очередного заседания по этому делу судом приобщены 30 томов материалов дела и начато исследование первого тома.

Следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 10:00 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт растраты 8,5 млн гривен при закупке оборудования государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак".

Оперативниками было установлено, что в 2013 году экс-руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования аммиакопровода в российской компании. Также указано, что данное оборудование не соответствует техническим нормам и не может быть установлено на аммиакопроводе.

РБК-Украина писало, что в Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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