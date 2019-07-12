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СБУ объявила подозрение экс-замдиректора "Укрхимтрансамиака" в растрате 8,5 млн гривен

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 12:06
СБУ объявила подозрение экс-замдиректора "Укрхимтрансамиака" в растрате 8,5 млн гривен
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

СБУ выявила растрату средств "Укрхимтрансамиака" при закупке оборудования

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт растраты 8,5 млн гривен при закупке оборудования государственным предприятием “Укрхимтрансаммиак”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативниками было установлено, что в 2013 году экс-руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования аммиакопровода в российской компании. Также указано, что данное оборудование не соответствует техническим нормам и не может быть установлено на аммиакопроводе. По оценкам экспертов, из-за реализации этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 млн гривен.

“Следователи СБУ объявили подозрение бывшему заместителю директора ГП “Укрхимтрансаммиак” в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования “ЛНР”. На временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию.

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