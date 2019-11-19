ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд почав розгляд доказів у справі розкрадання екс-керівництвом "Укрхімтрансаміаку"

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 11:02
Суд почав розгляд доказів у справі розкрадання екс-керівництвом "Укрхімтрансаміаку"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Всього у цій справі 30 томів доказів

У Вищому антикорупційному суді почалося дослідження доказів у справі про обвинувачення заступника директора УДП "Укрхімтрансаміак" та директора приватного акціонерного товариства у заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що пі час чергового засідання у цій справі судом долучено 30 томів матеріалів справи та розпочато дослідження першого тому.

Наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 10:00 год. 25 листопада 2019 року.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 млн гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак".

Оперативниками було встановлено, що в 2013 році екс-керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання аміакопроводу в російській компанії. Також зазначено, що дане обладнання не відповідає технічним нормам і не може бути встановлено на аміакопроводі.

РБК-Україна писало, що у Вищому антикорупційному суді продовжується дослідження доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

САП розповіла про результати обрання запобіжних заходів у справі розкрадання кредиту НБУ Суд арештував ще двох підозрюваних у справі розкрадання кредиту Нацбанку
Новини України САП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся