Суд почав обирати запобіжний захід Продану

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продана хочуть взяти на поруки сім осіб

Солом'янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про арешт колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати Продана з можливістю внесення застави у розмірі 89 млн гривень. Також на засіданні суду стало відомо, що його хочуть взяти на поруки сім осіб, серед яких нардепи від БПП Геннадій Ткачук, Микола Кучер і Вадим Денисенко.

Крім того, прокурори подали клопотання про долучення до справи доказів у вигляді 15 фотографій об'єктів нерухомості. Суд долучив фото до справи.

Фото: суд у справі Продана (РБК-Україна)

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, в тому числі за кордоном.

Також раніше повідомлялося, що другий допит Продана в НАБУ відбудеться на цьому тижні. У свою чергу, він зазначив, що не збирається залишати територію України.