Суд начал избирать меру пресечения Порошенко

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Прокуратура просит арест.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко прибыл в суд. Судья Сергей Вовк сегодня рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Отметим, Офис Генерального прокурора подал в суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Адвокат Илья Новиков заявил, что пятый президент явится на судебное заседании по рассмотрению ходатайства о применении к нему меры пресечения 18 июня. Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Напомним, 10 июня Петру Порошенко объявили о подозрении в Государственном бюро расследований.

Кроме того, в начале декабря прошлого года ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.