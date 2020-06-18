Суд почав обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський суд Києва почав обирати запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. Спочатку прокурори просили арешт, проте пізніше змінили прохання на особисте зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко прибув до суду. Суддя Сергій Вовк сьогодні розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, Офіс Генерального прокурора подав до суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що п'ятий президент з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня. Похорон батька Порошенка перенесли через суд.

Раніше повідомлялось, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Нагадаємо, 10 червня Петру Порошенку оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Крім того, на початку грудня минулого року ДБР почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.