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Суд начал избирать меру пресечения Медведчуку: онлайн

Автор: Андрей Василюк, Олег Черныш

Началось заседание Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сторона обвинения просит суд назначить меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Как ранее сообщили РБК-Украина источники в Офисе генпрокурора, речь идет об альтернативе залога в размере 300 млн грн.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, группа неизвестных заблокировала вход в Печерский суд, они не пускают граждан на суд по Медведчуку. Журналистов они пропускают после длительных препинаний. В беседе с корреспондентом РБК-Украина они отказались представиться. Полиция им не препятствует.

В 13:00 к суду пришли около 50 активистов "Нацкорпуса". Они скандируют "Медведчук-пидарешт". Нацгвардия стала кордоном между активистами и группой неизвестных в черном.

11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.

В прокуратуре отметили, что депутату сообщили о подозрении в порядке и способе, предусмотренном УПК Украины.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

По месту жительства Медведчука, а также в офисе партии ОПЗЖ 11 мая прошли обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Нардепу и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.

Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал Медведчук после того, как вышел из Офиса генпрокурора, его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны. В частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

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Новости Украины Виктор Медведчук