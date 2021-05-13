Суд начал избирать меру пресечения Медведчуку: онлайн

Сторона обвинения просит суд назначить меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Как ранее сообщили РБК-Украина источники в Офисе генпрокурора, речь идет об альтернативе залога в размере 300 млн грн.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, группа неизвестных заблокировала вход в Печерский суд, они не пускают граждан на суд по Медведчуку. Журналистов они пропускают после длительных препинаний. В беседе с корреспондентом РБК-Украина они отказались представиться. Полиция им не препятствует.

В 13:00 к суду пришли около 50 активистов "Нацкорпуса". Они скандируют "Медведчук-пидарешт". Нацгвардия стала кордоном между активистами и группой неизвестных в черном.