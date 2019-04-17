Суд начал избирать меру пресечения Крючкову

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Крючкова подозревают в финансовых махинациях через компанию "Энергомережа"

Соломенский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство о избрании меры пресечения экс-нардепу Дмитрию Крючкову. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под залом судебных заседаний собрались несколько десятков пожилых женщин. Они скандируют "Крючкова за решетку". Кроме того, возле суда находятся около 40 неустановленных лиц спортивной внешности.

Крючкова подозревают в финансовых махинациях через компанию "Энергомережа".

Ранее в НАБУ сообщали, что "Запорожьеоблэнерго" в 2015 году уступило этой фирме долги крупных потребителей."Энергомережа" получила деньги от должников, однако с облэнерго не расплатилась.Таким образом, по данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 346 млн гривен.

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Напомним, Дмитрий Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад.

Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину. Глава государства назвал его возвращение - "предвыборными технологиями штаба Владимира Зеленского и Игоря Коломойского".