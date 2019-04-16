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Экс-нардепу Крючкову завтра изберут меру пресечения

Новости » Политика    16.04.2019 - 12:40
Экс-нардепу Крючкову завтра изберут меру пресечения
Фото: Дмитрий Крючков (twitter.com dw.com)

Крючкова подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго"

Завтра, 17 апреля, Соломенский районный суд города Киева будет избирать меру пресечения для Дмитрия Крючкова, которого недавно экстрадировали в Украину. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Соломенского райсуда Яна Квитченко.

По словам пресс-секретаря, заседание состоится в 09:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украину из Германии экстрадировали бывшего депутата Дмитрия Крючкова. Крючкова просить арестовать.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что сыщики задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь".

Ранее сообщалось, что программа "Схемы" опубликовала записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о возможной причастности последнего к аферам в энергетике.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючкова объявили в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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