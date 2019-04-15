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Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину

Новости » Политика    15.04.2019 - 20:20
Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину
Фото: Дмитрий Крючков (twitter.com dw.com)

Он сейчас в НАБУ

В Украину из Германии экстрадировали экс-депутата Дмитрия Крючкова. Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Источники сообщают, что он сейчас находится в НАБУ. Крючкова будут просить арестовать. Отметим, что у Крючкова те же адвокаты, что были у экс-главы ГФС Романа Насирова.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что детективы задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь".

"На протяжении 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346, 220 млн гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что  программа "Схемы" опубликовала записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о возможной причастности последнего к аферам в энергетике.

После этого Игорь Кононенко назвал манипуляцией расследования журналистов программы "Схемы" относительно афер в энергетике.

Напомним, в апреле прошлого года в Германии задержали бывшего депутата ВР Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ ранее сообщали, что готовится его экстрадиция в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючков был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

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