Суд начал избирать меру пресечения главе "Укрэксимбанка"

Сегодня, 18 ноября 2019 года, суд начал избрание меры пресечения Александру Гриценко, задержанному главе правления "Укрэксимбанка". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на данный момент свою позицию представляет защита Гриценко.

Напомним, Гриценко задержали 16 ноября. По данным источников РБК-Украина, задержание провела группа скандального прокурора Константина Кулика. Позже стало известно, что Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в Службе безопасности Украины уточнили, что он подозревается в содействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Накануне ему вручили подозрение на 78 страницах. Также сообщалось, что "Укрэксимбанк" будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию.