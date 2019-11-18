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Суд начал избирать меру пресечения главе "Укрэксимбанка"

Новости » Политика     18.11.2019 - 15:18
Суд начал избирать меру пресечения главе "Укрэксимбанка"
Фото: Александр Гриценко (bankerclub.org)

Гриценко сегодня могут взять под стражу

Сегодня, 18 ноября 2019 года, суд начал избрание меры пресечения Александру Гриценко, задержанному главе правления "Укрэксимбанка". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на данный момент свою позицию представляет защита Гриценко.

Напомним, Гриценко задержали 16 ноября. По данным источников РБК-Украина, задержание провела группа скандального прокурора Константина Кулика. Позже стало известно, что Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в Службе безопасности Украины уточнили, что он подозревается в содействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Накануне ему вручили подозрение на 78 страницах. Также сообщалось, что "Укрэксимбанк" будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию.

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