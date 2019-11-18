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Суд почав обирати запобіжний захід голові "Укрексімбанку"

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:18
Суд почав обирати запобіжний захід голові "Укрексімбанку"
Фото: Олександр Гриценко (bankerclub.org)

Гриценко сьогодні можуть взяти під варту

Сьогодні, 18 листопада 2019 року, суд почав обрання запобіжного заходу Олександру Гриценку, затриманому голові правління "Укрексімбанку". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на даний момент свою позицію представляє захист Гриценка.

Нагадаємо, Гриценка затримали 16 листопада. За даними джерела РБК-Україна, затримання провела група скандального прокурора Костянтина Кулика. Пізніше стало відомо, що Гриценка підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєнні майна шляхом зловживання службовим становищем, а також відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, у Службі безпеки України уточнили, що він підозрюється у сприянні відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича. За даними слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Напередодні йому вручили підозру на 78 сторінках. Також повідомлялося, що "Укрексімбанк" буде сприяти правоохоронним органам і надасть всю необхідну інформацію.

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