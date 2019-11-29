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Суд начал избирать меру пресечения Альперину

Новости » Политика     29.11.2019 - 12:17
Суд начал избирать меру пресечения Альперину
Фото: Вадим Альперин (t.me/V_Zelenskiy_official)

Прокуратура просит Альперина взять под стражу

Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокуратура просит Альперина взять под стражу с залогом 280 млн гривен.

Фото: в зале суда (РБК-Украина, Виталий Носач)

В зале суда Альперин пожаловался на состояние своего здоровья, выпил лекарство, но адвокат сказал, что "есть необходимость в вызове "скорой". Альперин подтвердил судье, что ему нужен врач. Суд, учитывая обеденное время, отложил рассмотрение дела до 14:00.

РБК-Украина писало, что вчера Альперину сообщили о подозрении. По данным следствия, он является организатором масштабных схем на таможне.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Напомним, одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос к САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой было задержано десять человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал его одним из крестных отцов украинской контрабанды. Президент публично просил помогти найти Альперина.

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