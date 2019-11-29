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Суд почав обирати запобіжний захід Альперіну

Новини » Політика     29.11.2019 - 12:17
Суд почав обирати запобіжний захід Альперіну
Фото: Вадим Альперін (t.me/V_Zelenskiy_official)

Прокуратура просить Альперіна взяти під варту

Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід бізнесменові Вадиму Альперіну. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокуратура просить Альперіна взяти під варту із заставою 280 млн гривень.

Фото: в залі суду (РБК-Україна, Віталій Носач)

РБК-Україна писало, що вчора Альперіну повідомили про підозру. За даними слідства, він є організатором масштабних схем на митниці.

Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Нагадаємо, одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці.

До цього президент України Володимир Зеленський назвав його одним з хрещених батьків української контрабанди. Президент публічно просив допомогти знайти Альперіна.

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