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На Порошенко подали первый после выборов иск

Новости » Политика    23.04.2019 - 09:31
На Порошенко подали первый после выборов иск
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко могут обязать возместить ущерб судье Окружного админсуда Киева

Против действующего президента Украины Петра Порошенко подали иск в Верховный суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко о признании бездействия президента с требованием выдать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб. Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда.

Истец обосновал свою позицию тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей не издал указ о его назначении, что лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет.

Напомним, на прошлой неделе глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк обвинил Порошенко в давлении на судебную власть. В частности, Вовк назвал неправомерным заявление Порошенко на заседании СНБО о необходимости ускорить оценку судей и поручить СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации ПриватБанка.

Кроме того, накануне Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия (ВРП) по квоте президента. Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов ВСП  и повторного проведения соответствующего конкурса.

 

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