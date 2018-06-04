Суд в Молдове отменил закон о статусе русского как языка межнационального значения

Суд признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР"
Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". Об этом сообщает Point.md.
Согласно информации издания, суд признал устаревшим закон от 1989 года, который наделял русский язык статусом языка межнационального значения.
Также суд гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей.
Так, начиная с сегодняшнего дня данный документ является недействительным.
Напомним, сегодня сообщалось, что Конституционный суд Молдовы на заседании отклонил запрос президента государства Игоря Додона и признал конституционным закон о запрете на трансляцию российских новостных передач.