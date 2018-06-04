Суд Молдови скасував закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Суд визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР"
Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР". Про це повідомляє Point.md.
Згідно з інформацією видання, суд визнав застарілим закон від 1989 року, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення.
Також суд гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб.
Так, починаючи з сьогоднішнього дня цей документ є недійсним.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Конституційний суд Молдови на засіданні відхилив запит президента держави Ігоря Додона і визнав конституційним закон про заборону на трансляцію російських новинних передач.