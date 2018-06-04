В Молдове закон о запрете российских передач признали конституционным

Додон попросил Конституционный суд проверить законность данного документа

Конституционный суд Молдовы на заседании отклонил запрос президента государства Игоря Додона и признал конституционным закон о запрете на трансляцию российских новостных передач. Об этом сообщает местное издание Realitatea.

"Необходимость внесения поправок в кодекс возникла из-за потребности наложить определенные ограничения на трансляции зарубежных информационно-аналитических передач, при производстве которых не учитываются международные стандарты, как это предусмотрено Европейской конвенцией", - сказали представители правительства.

Отметим, что в начале декабря 2017 года парламент Молдовы принял законопроект о борьбе с "иностранной пропагандой", однако глава государства Игорь Додон его отклонил. После этого в конце декабря закон приняли повторно. 4 января Додон попросил Конституционный суд проверить законность принятых поправок, поскольку, по его мнению, они противоречили принципам демократии.

Напомним, в октябре 2017 года Игорь Додон заявил, что правительство и парламент Молдовы "контролируются странами Запада". Тогда он уверял, что не подпишет ни одного антироссийского закона. Это, в частности, касалось и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы.