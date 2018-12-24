Суд Минска оштрафовал активистов за бумажные кораблики под посольством РФ

Фото: активисты (http://spring96.org)

Троим белорусам назначили штраф по 490 белорусских рублей

Суд Центрального района Минска назначил троим белорусам штраф за бумажные кораблики под посольством РФ по 490 белорусских рублей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Так, штраф назначен активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко, а также журналистке "Нового времени" Диане Середюк за участие в акции солидарности с украинскими моряками 26 ноября.

Активисты выразили солидарность с украинскими моряками, атакованными и захваченными в плен в Азовском море.

Сообщается, что за акцией наблюдали сотрудники милиции в штатском и вели оперативную видеосъемку. Позже некоторые из участников получили по почте копии протоколов об административном нарушении по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Болгарии Софии полиция помешала проукраинской протестной акции у новогодней елки, которая была подарена Россией, возле которой активисты требовали освобождения пленных моряков ВМС Украины.

Как писало РБК-Украина, на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция "Помни о тех, кто в плену!" в поддержку захваченных Россией украинских моряков. Активисты махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию.