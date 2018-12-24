Суд Мінська оштрафував активістів за паперові кораблики під посольством РФ

Фото: активісти (http://spring96.org)

Трьом білорусам призначили штраф по 490 білоруських рублів

Суд Центрального району Мінська призначив трьом білорусам штраф за паперові кораблики під посольством РФ по 490 білоруських рублів. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на правозахисний центр "Весна".

Так, штраф призначено активістам Євгену Батурі і Світлана Коваленко, а також журналістці "Нового часу" Діані Середюк за участь в акції солідарності з українськими моряками 26 листопада.

Активісти висловили солідарність з українськими моряками, обстріляними і захопленими в полон в Азовському морі.

Повідомляється, що за акцією спостерігали співробітники міліції в штатському і вели оперативну відеозйомку. Пізніше деякі з учасників отримали поштою копії протоколів про адміністративне порушення за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованому масовому заході).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Болгарії Софії поліція перешкодила проукраїнській протестній акції біля новорічної ялинки, яка була подарована Росією, біля якої активісти вимагали звільнення полонених моряків ВМС України.

Як повідомляло РБК-Україна, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Пам'ятай про тих, хто в полоні!" в підтримку захоплених Росією українських моряків. Активісти махали українськими прапорами і плакатами з вимогою зупинити російську агресію.