Суд по MH17 не знает имен некоторых свидетелей, они под защитой, - адвокат

Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о катастрофе MH17 на Донбассе , не знает имен некоторых свидетелей. Все они находятся под специальной программой защиты.

"Как вы слышали, ради защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Следовательно, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде ", - отметил Лангстраат.

Он также прокомментировал то, что, возможно, эти свидетели находятся в Нидерландах.

"Нет-нет, мы не знаем. Они под защитой специальной программы, это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены имена - нам этого не известно", - добавил адвокат.