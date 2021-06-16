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Суд по MH17 не знает имен некоторых свидетелей, они под защитой, - адвокат

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Амстердам, Среда 16 июня 2021 17:25
Суд по MH17 не знает имен некоторых свидетелей, они под защитой, - адвокат Фото: суд по MH17 в Нидерландах (nos nl photo ANP)
Автор: РБК-Украина

Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о катастрофе MH17 на Донбассе, не знает имен некоторых свидетелей. Все они находятся под специальной программой защиты.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал адвокат родственников жертв Петер Лангстраат.

"Как вы слышали, ради защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Следовательно, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде ", - отметил Лангстраат.

Он также прокомментировал то, что, возможно, эти свидетели находятся в Нидерландах.

"Нет-нет, мы не знаем. Они под защитой специальной программы, это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены имена - нам этого не известно", - добавил адвокат.

Напомним, на прошлой неделе на суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" боевиков уже после самой катастрофы.

Кроме того, на процессе впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты по самолету.

Пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, когда уже была горячая фаза вооруженного конфликта. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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