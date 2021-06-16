ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд щодо MH17 не знає імен деяких свідків, вони під захистом, - адвокат

Новость на русском →
Амстердам, Середа 16 червня 2021 17:25
Суд щодо MH17 не знає імен деяких свідків, вони під захистом, - адвокат Фото: суд по MH17 в Нідерландах (nos NL photo ANP)
Автор: РБК-Україна

Окружний суд Гааги, який розглядає справа про катастрофу MH17 на Донбасі, не знає імен деяких свідків. Всі вони знаходяться під спеціальною програмою захисту.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів адвокат родичів жертв Петер Лангстраат.

"Як ви чули, заради захисту деяких свідків навіть суд не знає їхніх імен, тому що, як ви знаєте, вони в небезпеці. Отже, вони були допитані слідчим суддею, але дуже малоймовірно, що ми побачимо цих людей у суді ", - зазначив Лангстраат.

Він також прокоментував те, що, можливо, ці свідки знаходяться в Нідерландах.

"Ні-ні, ми не знаємо. Вони під захистом спеціальної програми, це все, що нам відомо, але яка саме ця програма, де вони знаходяться, чи були змінені імена - нам цього не відомо", - додав адвокат.

Нагадаємо, минулого тижня на суді щодо MH17 оприлюднили нові переговори про "Бук" бойовиків вже після самої катастрофи.

Крім того, на процесі вперше озвучили свідчення свідків запуску ракети по літаку.

Пасажирський літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпур, збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року, коли вже була гаряча фаза збройного конфлікту. На борту знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
катастрофа Нідерланди MH17
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО