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Суд по MH17: США окончательно отказались передать спутниковые снимки ракеты "Бук"

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки (США) окончательно отказали суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, спутниковые снимки запуска ракеты "Бук". В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри говорил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет.

Об этом пишет нидерландское издание De Stentor.

Сообщается, что в ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

"Он (представитель прокуратуры, - ред.) получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ​​ему для проверки", - отметили в министерстве.

Отметим, суд и родственники просили США раскрыть основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье, но Вашингтон отказался обеспечивать дальнейшее сотрудничество из соображений "защиты источников разведки".

До этого суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.

Напомним, сегодня суд в Гааге провел слушания по существу по делу о катастрофе малазийского самолета рейса MH17.

А в мае Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России за сбитый рейс MH17.

Самолет сбили 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

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