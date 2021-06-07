Суд по MH17: США окончательно отказались передать спутниковые снимки ракеты "Бук"

Сообщается, что в ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

"Он (представитель прокуратуры, - ред.) получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ​​ему для проверки", - отметили в министерстве.

Отметим, суд и родственники просили США раскрыть основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье, но Вашингтон отказался обеспечивать дальнейшее сотрудничество из соображений "защиты источников разведки".

До этого суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.