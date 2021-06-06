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Суд Гааги завтра начнет слушания по существу по делу MH17: главные темы заседания

Новина українською →
Гаага, Воскресенье 06 июня 2021 15:06
Суд Гааги завтра начнет слушания по существу по делу MH17: главные темы заседания Фото: суд Гааги начнет слушания по существу по делу MH17 (defensie.nl)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд Гааги в понедельник, 7 июня, начнет слушания по существу по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом. Планируется, что суд рассмотрит три общих вопроса.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Суд Гааги откроет собственное уголовное дело по катастрофе MH17 и, изучая и обсуждая содержание материалов обвинения, будет выяснять ключевые вопросы:

  • был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "БУК";
  • была ли ракета "БУК" выпущена с поля вблизи Первомайского;
  • принимал ли в этом участие обвиняемый.

Также могут обсуждаться личные обстоятельства каждого обвиняемого, если такая информация будет в материалах следствия.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела в течение 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

Впоследствии у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела 17 и 18 июня 2021 года. После этого защите может быть предоставлена возможность обсудить разделы дела, которые они сочтут важными.

Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года. А в сентябре 2021 года в суд смогут обратиться родственники погибших в катастрофе рейса MH17.

Напомним, 26 мая суд Гааги завершил предварительное производство в деле об уничтожении рейса MH17 над Донбассом. Судьи и адвокаты исследовали обломки и реконструкцию уничтоженного самолета.

Также РБК-Украина писало, что журналисты Nieuwsuur нашли доказательства контакта фигурантов дела MH17 с высшим руководством России в день крушения самолета.

Добавим, в украинском МИДе ожидаются, что судебный процесс по делу MH17 завершится не раньше конца 2023 года.

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