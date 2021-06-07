Суд щодо MH17: США остаточно відмовилися передати супутникові знімки ракети "Бук"

Повідомляється, що в ході судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду.

"Він (представник прокуратури, - ред.) отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки", - зазначили в Міністерстві.

Зазначимо, суд і родичі просили США розкрити основну інформацію або надати доступ до супутникових знімків слідчому судді, але Вашингтон відмовився забезпечувати подальшу співпрацю з міркувань "захисту джерел розвідки".

До цього суд двічі посилав США запит про передачу знімків.