Суд щодо MH17: США остаточно відмовилися передати супутникові знімки ракети "Бук"

Сполучені Штати Америки (США) остаточно відмовили суду в Гаазі, який розглядає справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі, супутникові знімки запуску ракети "Бук". У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі говорив, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак.
Про це пише нідерландське видання De Stentor.
Повідомляється, що в ході судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду.
"Він (представник прокуратури, - ред.) отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки", - зазначили в Міністерстві.
Зазначимо, суд і родичі просили США розкрити основну інформацію або надати доступ до супутникових знімків слідчому судді, але Вашингтон відмовився забезпечувати подальшу співпрацю з міркувань "захисту джерел розвідки".
До цього суд двічі посилав США запит про передачу знімків.
Нагадаємо, сьогодні суд у Гаазі провів слухання по суті у справі про катастрофу малазійського літака рейсу MH17.
А в травні Нідерланди подали до ЄСПЛ позов проти Росії за збитий рейс MH17.
Літак збили 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.