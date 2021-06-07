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Суд щодо MH17: США остаточно відмовилися передати супутникові знімки ракети "Бук"

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки (США) остаточно відмовили суду в Гаазі, який розглядає справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі, супутникові знімки запуску ракети "Бук". У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі говорив, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак.

Про це пише нідерландське видання De Stentor.

Повідомляється, що в ході судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду.

"Він (представник прокуратури, - ред.) отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки", - зазначили в Міністерстві.

Зазначимо, суд і родичі просили США розкрити основну інформацію або надати доступ до супутникових знімків слідчому судді, але Вашингтон відмовився забезпечувати подальшу співпрацю з міркувань "захисту джерел розвідки".

До цього суд двічі посилав США запит про передачу знімків.

Нагадаємо, сьогодні суд у Гаазі провів слухання по суті у справі про катастрофу малазійського літака рейсу MH17.

А в травні Нідерланди подали до ЄСПЛ позов проти Росії за збитий рейс MH17.

Літак збили 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиНідерландиMH17