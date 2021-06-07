Дело МН17: подозреваемые проигнорировали заседание суда в Гааге

Все первые подозреваемые в сбитии рейса MH17 в 2014 году в небе над оккупированной частью Донецкой области сегодня не явились на заседание суда в Гааге. А именно Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Об этом сказал судья Хендрик Стейнгаюс в начале заседания Окружного суда Гааги.

"Суд отмечает, что подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против этих трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке", - подчеркнул Стейнгаюс.

Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита - адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк.

По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского (позывной "Хмурый") и Харченко (позывной "Крот"). Слушания были приостановлены 21 мая.

Также возобновляются слушания в отношении Пулатова (позывной "Гюрза"), которые были приостановлены 26 мая.

Слушания по этим четырем подозреваемым проходят одновременно, однако их дела не объединяли.

Стейнгаюс отметил, что сегодня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.