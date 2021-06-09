Суд по MH17: следствие отклонило показания свидетелей об украинском "Буке"

По словам судьи, супружеская пара из оккупированного Снежного, которая на сегодня проживает в России, заявила, что видела запуск ракеты совершенно в другом месте, а не в районе Первомайского. Но следствие отмечает, что согласно этим показаниям, место запуска находилось бы слишком далеко от места катастрофы MH17.

Также JIT не нашла других подтверждений того, что ракета была выпущена из района Амвросиевки, в том числе изучались сообщения в социальных сетях.

В то же время есть подтверждения наличия как минимум двух "Буков" на оккупированной на территории. Один из них находился на территории области, но исчез 17 июля 2014 года. За несколько дней до катастрофы он попал на спутниковые снимки на военном полигоне под Донецком, но после крушения самолета его не стало.

Также сообщается, что российская сторона прислала копии спутниковых снимков местности в районе села Зарощенское (было под контролем Украины), на которые якобы попал украинский "Бук". Оригиналы были якобы уничтожены.

Но, по данным JIT, российские фото были сделаны в период с 30 мая до середины июня, то есть еще задолго до катастрофы. Хотя Москва утверждала, что фото датированы якобы 14 июля 2014 года. Подделку определили на основе изменения ландшафта, поскольку, например, на фото от 17 июля в этом районе было вспаханное поле, чего не было на фото якобы от 18 июля.

По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, журналисты-расследователи из Bellingcat выявили манипуляции со снимками, а JIT подтвердила, что они были отредактированы с помощью Photoshop.

Также выяснилось, что ранее в этом районе действительно передвигался украинский "Бук", но его нельзя было использовать для того, чтобы сбить самолет. Все потому, что еще за месяц до катастрофы 21 июня 2014 года установка была повреждена в результате атаки боевиков. В результате отсек с электроникой в задней части был полностью разрушен.