Суд щодо MH17: слідство відхилило покази свідків про український "Бук"

За словами судді, подружня пара з окупованого Сніжного, яка на сьогодні проживає в Росії, заявила, що бачила запуск ракети абсолютно в іншому місці, а не в районі Первомайського. Але слідство зазначає, що згідно з цими свідченнями, місце запуску знаходилося б занадто далеко від місця катастрофи MH17.

Також JIT не знайшла інших підтверджень того, що ракета була випущена з району Амвросіївки, в тому числі вивчалися повідомлення в соціальних мережах.

У той же час є підтвердження наявності як мінімум двох "Буків" на окупованій на території. Один з них знаходився на території області, але зник 17 липня 2014 року. За кілька днів до катастрофи він потрапив на супутникові знімки на військовому полігоні під Донецьком, але після катастрофи літака його не стало.

Також повідомляється, що російська сторона надіслала копії супутникових знімків місцевості в районі села Зарощенське (було під контролем України), на які нібито потрапив український "Бук". Оригінали були нібито знищені.

Але, за даними JIT, російські фото були зроблені в період з 30 травня до середини червня, тобто ще задовго до катастрофи. Хоча Москва стверджувала, що фото датовані нібито 14 липня 2014 року. Підробку визначили на основі зміни ландшафту, оскільки, наприклад, на фото від 17 липня в цьому районі було зоране поле, чого не було на фото нібито від 18 липня.

За словами судді Хелейн Керстенс-Фокенс, журналісти-розслідувачі з Bellingcat виявили маніпуляції зі знімками, а JIT підтвердила, що вони були відредаговані за допомогою Photoshop.

Також з'ясувалося, що раніше в цьому районі дійсно пересувався український "Бук", але його не можна було використовувати для того, щоб збити літак. Все тому, що ще за місяць до катастрофи 21 червня 2014 року установка була пошкоджена в результаті атаки бойовиків. В результаті відсік з електронікою в задній частині було повністю зруйновано.