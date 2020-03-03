На суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды

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Нидерландские чиновники запрещают людям с симптомами присутствовать на суде

На суд в Нидерландах, который 9 марта начнет рассматривать дело о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года, не будут пускать людей с признаками простуды. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что нидерландские чиновники выпустили заявление, согласно которому люди с симптомами гриппа или коронавируса, которые недавно ездили в районы распространения болезни, не должны присутствовать на слушаниях.

"В связи со вспышкой COVID-19 (коронавирус) органы здравоохранения советуют людям, которые были в зонах риска и у которых наблюдаются симптомы гриппа или температура, оставаться дома", - говорится в заявлении.

Отметим, по состоянию на сегодня в стране подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, 9 марта в Нидерландах стартуют слушания по делу о катастрофе МН17. Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности.

Ранее также стало известно, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.