Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса в Нидерландах

Суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, который запланирован на 9 марта, не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк в комментарии российским СМИ.

По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах никаких изменений в расписании суда нет.

"Нет, никаких изменений. Суд начнется в понедельник, 9 марта, в 10:00", - заявила Бюнк.

Напомним, ранее сообщалось, что на суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.

Отметим, сегодня у президента России Владимира Путина заявили о недоверии результатам международного расследования дела МН17.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17.

В результате катастрофы лайнера 17 июля 2014 года погибли почти 300 человек. Как утверждают следователи, самолет Малазийских авиалиний сбили из российской установки "Бук".