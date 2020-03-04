У Путина заявили о недоверии результатам международного расследования дела МН17

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Кремль будет анализировать решение суда по МН17

В Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития самолета рейса МН17. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - сказал Песков.

РБК-Украина писало, что у международной Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс ван дер Верффом обнародовал данные нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле считают расследование голландского журналиста о катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России".

Отметим, первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта.

Также Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").