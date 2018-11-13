Суд Мариуполя приговорил боевика "ДНР" к 10 годам тюрьмы

Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Гражданина РФ воевал на стороне боевиков в 2017 году

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины в Facebook.

Как отмечается, украинские военные задержали злоумышленника в поселке Николаевка Донецкой области в апреле 2017 года. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

"В феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку "Оплот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник с оружием охранял подконтрольные боевикам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование, а также собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, принимал участие в боевых действиях против украинских военных.

"Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновцах вербовщицу боевиков "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения.

Добавим, также сообщалось, что в Донецкой области заочно приговорили к 10 годам лишения свободы псевдоминистра финансов "ДНР".