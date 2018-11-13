ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Суд Маріуполя засудив бойовика "ДНР" до 10 років тюрми

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 11:54
Суд Маріуполя засудив бойовика "ДНР" до 10 років тюрми
Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Громадянина РФ воював на боці бойовиків у 2017 році

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") до 10 років тюрми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України у Facebook.

Як зазначається, українські військові затримали зловмисника у селищі Миколаївка Донецької області у квітні 2017 року. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.

"У лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання "Оплот", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник зі зброєю охороняв підконтрольні бойовикам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання, а також збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових.

"Орджонікідзевський районний суд Маріуполя призначив бойовику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Суд Маріуполя засудив бойовика &quot;ДНР&quot; до 10 років тюрми

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівцях вербувальницю бойовиків "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення.

Додамо, також повідомлялося, що у Донецькій області заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоміністра фінансів "ДНР".

У Словаччині вперше висунули звинувачення за участь у боях на Донбасі Для високої явки на "виборах" в ОРДЛО бюджетникам розсилали повідомлення із погрозами, - ГУР
Новини України МаріупольДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся