Суд Маріуполя засудив бойовика "ДНР" до 10 років тюрми

Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Громадянина РФ воював на боці бойовиків у 2017 році

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") до 10 років тюрми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України у Facebook.

Як зазначається, українські військові затримали зловмисника у селищі Миколаївка Донецької області у квітні 2017 року. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.

"У лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання "Оплот", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник зі зброєю охороняв підконтрольні бойовикам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання, а також збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових.

"Орджонікідзевський районний суд Маріуполя призначив бойовику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівцях вербувальницю бойовиків "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення.

Додамо, також повідомлялося, що у Донецькій області заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоміністра фінансів "ДНР".