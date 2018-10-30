В Донецкой обл. заочно приговорили к 10 годам лишения свободы псевдоминистра финансов "ДНР"

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Осужденная объявлена в розыск

По материалам Службы безопасности Украины Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого "министра финансов ДНР". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейкове "министерство финансов" ДНР и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница занимается сбором средств для "республиканского бюджета", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоутворення вместе с "силовым блоком", - говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Осужденная объявлена в розыск.

Напомним, бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда подозревается в финансировании террористических организаций "Д/ЛНР".