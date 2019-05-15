Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова

Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, принял решение их удовлетворить.

Окружной суд запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности главы, ввести Остапца в состав ВККС.

Сергей Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечении определенного законом срока полномочий Сергей Козьяков и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Определения суда об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни. В ведомстве пояснили, что ВККСУ не вправе опровергать или проверять медицинские справки.

Кроме того, с начала года в Окружной административный суд города Киева поступило 24 иска, в которых ответчиками или третьими лицами определены Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККСУ) и ее членов.