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Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова


Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия члена ВККС

Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда

Отмечается, что суд, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, принял решение их удовлетворить.

Окружной суд запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности главы, ввести Остапца в состав ВККС.

Сергей Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечении определенного законом срока полномочий Сергей Козьяков и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Определения суда об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни. В ведомстве пояснили, что ВККСУ не вправе опровергать или проверять медицинские справки.

Кроме того, с начала года в Окружной административный суд города Киева поступило 24 иска, в которых ответчиками или третьими лицами определены Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККСУ) и ее членов.

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