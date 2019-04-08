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Количество исков к членам ВККСУ за апрель выросло

Новости » Политика    08.04.2019 - 14:56
Количество исков к членам ВККСУ за апрель выросло
Иллюстративное фото (oask.gov.ua)

Есть иски, касающиеся действий членов ВККСУ во время конкурса в Верховный суд

С начала года в Окружной административный суд города Киева поступило уже 24 иски, в которых ответчиками или третьими лицами определены Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККСУ) и ее членов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Окружного суда Киева.

Так, часть исков касаются Сергея Козьякова и Станислава Щотки.

"Часть исков непосредственно касается полномочий членов ВККСУ - Сергея Козьякова, Станислава Щотки, Татьяны Весельской, Анастасии Зарицкой, Михаила Макарчука, Николая Мишина, Юрия Титова и Валентины Устименко. Еще в части исков, которые поступили, просят суд признать ненадлежащим осуществление полномочий по организации работы и руководства Комиссии ее председателем Сергеем Козьяковым, а также оспаривают бездействие по не назначении членов Комиссии в порядке и сроки, определенные законодательством", - сообщили в суде.

Отмечается, что несколько исков касаются действий членов ВККСУ с выставления баллов за практическое задание в конкурсе в Верховный суд.

"Еще несколько исков относительно признания противоправными действий членов ВККСУ с выставления баллов за практическое задание в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей Верховного Суда, объявленного 2 августа 2018 года. Некоторые иски судом были объединены в одно производство, что будет способствовать оперативности их рассмотрения, а также полном, всестороннем и объективном выяснении всех обстоятельств дел", - добавили в суде.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 15 марта, в суд поступило 6 исков, касающиеся оспаривания полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

РБК-Украина писало, что 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

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