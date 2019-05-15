Суд позбавив повноважень главу ВККС Козьякова

Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Наголошується, що суд, розглянувши заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Кротюка Олександра, прийняв рішення їх задовольнити.

Окружний суд заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який буде виконувати обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

Сергій Остапець 6 травня був призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Підставою для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, в тому числі, встановлення судом обставин закінчення визначеного законом терміну повноважень Сергій Козьяков і Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ухвали суду про забезпечення позову підлягають негайному виконанню з дня його прийняття, незалежно від їх оскарження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що відразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включаючи главу Павла Вовка і суддів, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з'явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання з-за хвороби. У відомстві пояснили, що ВККСУ не має права спростовувати або перевіряти медичні довідки.

Крім того, з початку року в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло 24 позову, в яких відповідачами або третіми особами визначено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) та її членів.