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"Суд" в Крыму завтра рассмотрит апелляции 5 украинских моряков

Новости » Общество    25.12.2018 - 18:05
"Суд" в Крыму завтра рассмотрит апелляции 5 украинских моряков
Фото: "Верховный суд" оккупированного Крыма (facebook.com/mikhailbatrak85)

"Суд" состится 26 декабря 2018

"Суд" оккупационных властей РФ 26 декабря 2018 рассмотрит апелляционные жалобы на арест 5 украинских моряков, которые были захвачены российскими вооруженными силами около Керченского пролива 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что завтра "Верховный суд" оккупированного Крыма должен рассмотреть апелляции капитана катера "Никополь" Богдана Небылицы, капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, капитана 2-го ранка судна "Бердянск" Дениса Гриценко, а также матроса буксира "Яны капу" Олега Семидоцкого и матроса катера "Бердянск" Юрия Безьязычного.

Ранее сообщалось, что 25 декабря 2018 "суд" в Крыму оставили под арестом трех украинских моряков. Подконтрольный РФ "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб военному сотруднику СБУ Андрею Драчу, старшему матросу катера "Никополь" Вячеславу Зинченко и военному механику буксира "Яны Капу" Сергею Чулибе.

Напомним, в Крыму оставили под арестом двух украинских моряков. Подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в апелляционных жалобах морякам Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому

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