В Крыму оставили под арестом двух украинских моряков

Фото: Владимир Лисовой (Getty Images)

"Суд" отказал морякам в аппеляционных жалобах

Подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд" оккупированного Крыма во вторник, 25 декабря 2018, отказал в апелляционных жалобах морякам Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому, которые были захвачены 25 ноября 2018 около Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Защита Лисового делала упор на том, что произошел "вооруженный конфликт между представителями двух регулярных армий", что означает дальнейшее содержание военного под стражей нарушением нормы Женевской конвенции. Также был проигнорирован аргумент, что моряк имеет долю в квартире родителей в Ялте.

После заседания "суда" Лисовой сообщил адвокату, что ни в чем не нуждается, так как волонтеры помогли с одеждой и обувью, а также попросил адвоката поздравить его родных с Новым годом.

Также "суд" отказал в апелляции мичману Андрею Шевченко, при этом сократил срок его содержания под стражей на сутки.

В своем выступлении Шевченко заявил, что считает себя военнопленным и попросил освободить в зале суда. Адвокат мичмана Татьяна Окушко завила, что на момент задержания ему в течение суток не предоставили адвоката, а сейчас не предоставляются надлежащие условия содержания.

"В Москве были морозы до -20 градусов, а он был одет в легкую одежду и летние кроссовки", - сообщила Окушко.

После "суда" Шевченко рассказал, что на его имя поступило две посылки, но до сих пор они не были ему выданы. В московском СИЗО ему предоставили ботинки на которых не было шнурков.

Напомним, "суд" в Крыму оставил под стражей еще одного украинского моряка. В частности, под арестом оставили военного моряка Владислава Костышина с бронекатера "Никополь" до 24 января 2019 года.