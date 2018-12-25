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"Суд" у Криму завтра розгляне апеляції 5 українських моряків

Новини » Суспільство    25.12.2018 - 18:05
"Суд" у Криму завтра розгляне апеляції 5 українських моряків
Фото: "Верховний суд" окупованого Криму (facebook.com/mikhailbatrak85)

"Суд" відбудеться 26 грудня 2018

"Суд" окупаційної влади РФ 26 грудня 2018 розгляне апеляційні скарги на арешт 5 українських моряків, які були захоплені російськими збройними силами близько Керченської протоки 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що завтра "Верховний суд" окупованого Криму повинен розглянути апеляції капітана катера "Нікополь" Богдана Небилиці, капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука, капітана 2-го ранка судна "Бердянськ" Дениса Гриценко, а також матроса буксира "Яни капу" Олега Семидоцкого і матроса катера "Бердянськ" Юрія Безьязычного.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня 2018 "суд" у Криму залишили під арештом трьох українських моряків. Підконтрольний РФ "Верховний суд" окупованого Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг військовому співробітникові СБУ Андрію Драча, старшому матросу катера "Нікополь" В'ячеславу Зінченко і військового механіку буксира "Яни Капу" Сергію Чулибе.

Нагадаємо, у Криму залишили під арештом двох українських моряків. Підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд" окупованого Криму відмовив в апеляційних скаргах морякам Андрію Шевченку і капітана третього рангу Володимиру Лісовому

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