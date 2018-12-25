В Крыму оставили под арестом еще 3 украинских моряков

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

"Судья" сократил срок меры пресечения украинским морякам на один день

Подконтрольный РФ "Верховный суд" оккупированного Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб военному сотруднику СБУ Андрею Драчу, старшему матросу катера "Никополь" Вячеславу Зинченко и военному механику буксира "Яны Капу" Сергею Чулибе, которые были захвачены российскими войсками около Керченского пролива 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"Судья" пересмотрел срок избрания меры пресечения для украинских моряков и сократил его на один день - до 25 января 2019 года.

Защита Драча заявила, что он является военнослужащим и против него необходимо проводить разбирательство в военном суде. Прокурор оккупационных властей Богдан Гроб возразил и заявил, что Украина и РФ "не находятся в состоянии войны".

"Имело место задержание пограничной службой группы кораблей, пересекших границу России", - заявил Гроб.

На это адвокат Артем Пепа подчеркнул, что для применения Женевской конвенции не нужно наличие войны, а все признаки военного конфликта и так присутствуют на лицо. Такое же мнение высказывал и адвокат Чулибы Геннадий Федров.

После заседания "суда" матрос Зинченко передал адвокату, что ни в чем не нуждается и попросил передать родным, что "все впорядке, держусь, надеюсь, что скоро освободят". Также матрос рассказал, что с ним "беседовал без протокола" сотрудник ФСБ РФ, но он ничего не стал сообщать кроме личных данных.

Чулиба после заседания выразил обеспокоенность относительно агрегатов на корабле.

"Мне не дали их законсервировать, а я за них материально ответственен. Вдруг потом еще не заведу корабль", - рассказал Чулиба.

Также он обеспокоен судьбой собаки, которая осталась на борту буксира "Яны Капу" и которую он назвал членом экипажа.

Напомним, военнопленным назвал себя уже 21 захваченный Россией моряк.Еще один украинский моряк, член экипажа незаконно захваченного Россией в Керченском проливе рейдового буксира "Яны Капу" Михаил Власюк заявил, что является военнопленным.