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Суд у Криму подовжив арешт вісьмом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 22:00
Суд у Криму подовжив арешт вісьмом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
люстративне фото (wikimapia)

Вісім фігурантів залишаться у слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя подовжив арешт на три місяці вісьмом фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Рустем Шейхалієв, Тофік Абдулгазієв, Раїм Айвазов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов і Шабан Умеров залишаться у слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року.

"На судовому засіданні нами була подана низка клопотань. Однак суддя всі клопотання відхилив, жодного не прийняв, тому сьогодні ми не отримали змагальний процес, а отримали однобокий процес на користь обвинувачення, який завчасно передбачав обвинувальний ухил. Раїмом Айвазовим був заявлений відвід судді та прокурору, однак суд відхилив його і одразу була зачитана постанова", - розповів адвокат Рустем Кямілев.

Зазначимо, що суд послався на "тяжкість" висунутих звинувачень та відхилив клопотання сторони захисту всіх фігурантів пор зміну запобіжного заходу.

Також адвокатка Марія Ейсмонт подала скаргу до суду стосовно недопуску до зали всіх охочих.

"Ми з колегою написали скаргу на ім’я голови суду щодо того, що не всіх родичів та інших присутніх пустили на відкрите судове засідання. Місця в залі були, однак не всі змогли потрапити на засідання", - зазначила Ейсмонт.

Нагадаємо, в окупованому Сімферополі у п'ятницю, 8 листопада, "суд" продовжив арешт 7 активістам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що окупаційний "суд" в Криму продовжив арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року. Активісти були затримані російськими силовиками після обшуків 10 червня.

В окупованому Криму продовжили арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Адвокат заявила про порушення релігійних прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 
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