"Суд" в Крыму перенес рассмотрение жалобы на арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

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Заседание отложили по заявлению адвоката Смаилова Константина Рустемова

"Верховный суд" Крыма отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова на 22 января. Об этом сообщил адвокат Мустафаева Сергей Легостов, передает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

Заседание отложили по заявлению адвоката Смаилова Константина Рустемова. На данный момент он находится в Москве, где защищал в суде одного из захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, "Верховный суд" Крыма отклонил жалобу фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова на продление ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Суд оставил его под арестом до 9 февраля 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

РБК-Украина писало, что 16 января "Верховный суд" Крыма оставил под арестом фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и Сейрана Салиева.

Также 24 декабря российский суд огласил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.