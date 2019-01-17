"Суд" у Криму переніс розгляд скарги на арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Колаж РБК-Україна

Засідання відкладено за заявою адвоката Смаілова Костянтина Рустемова

"Верховний суд" Криму відклала розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едема Смаілова на 22 січня. Про це повідомив адвокат Мустафаєва Сергій Легостов, передає РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии.

Засідання відкладено за заявою адвоката Смаілова Костянтина Рустемова. На даний момент він знаходиться в Москві, де захищав в суді одного із захоплених в Керченській протоці українських моряків.

Нагадаємо, "Верховний суд" Криму відхилив скаргу фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Марлена Асанова на продовження йому запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО. Суд залишив його під арештом до 9 лютого 2019 року. Засідання проходило в закритому режимі.

РБК-Україна писало, що 16 січня "Верховний суд Криму залишив під арештом фігурантів другого бахчисарайської"справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва.

Також 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеитов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.