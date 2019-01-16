"Суд" в Крыму оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

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Суд оставил их под арестом до 9 февраля 2019 года

"Верховный суд" Крыма оставил под арестом фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и Сейрана Салиева. Об этом заявил защитник Белялова Эдем Семедляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Адвокат сообщил, что суд оставил их под арестом до 9 февраля 2019 года. Также он отметил, что заседание прошло в закрытом режиме.

"Мы с подзащитным ходатайствовали об открытом судебном заседании, но нам отказали. Процесс проходил в уже привычном режиме - все наши доводы судьи отклонили", - сказал адвокат.

Адвокат Сейрана Салиева Маммет Мамбетов добавил, что суд удовлетворил некоторые его ходатайства, однако это не повлияло на решение изменить меру пресечения.

Сообщается, что рассмотрение апелляции еще одного фигуранта бахчисарайского дела Марлена Асанова суд отложил на 17 января, поскольку ему повторно не предоставили перевод жалобы адвоката Эмиля Курбединова.

Напомним, 24 декабря российский суд огласил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

28 декабря шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым.