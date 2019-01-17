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"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Асанова

Новости » Общество    17.01.2019 - 13:29
"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Асанова
Фото: Марлен Асанов (facebook.com/crimeansolidarity)

Заседание проходило в закрытом режиме

"Верховный суд" Крыма отклонил жалобу фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова на продление ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Адвокат Эмиль Курбединов ходатайствовал об изменении меры пресечения своему подзащитному на домашний арест, но суд оставил его под арестом до 9 февраля 2019 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Он сказал суду, что жил здесь 25 лет, он у себя дома и не собирается никуда убегать. Сказал, что ничего запретного не сделал. И если бы был преступником, то его бы не пришли поддерживать все эти люди, которых вы видите у суда каждое заседание", - передала Айше Асанова слова мужа.

Напомним, 16 января "Верховный суд" Крыма оставил под арестом фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и Сейрана Салиева. 

Отметим, 24 декабря российский суд огласил приговор бахчисарайской группе фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов - к 17 годам колонии.

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