"Суд" в Крыму отклонил апелляцию на арест Курбединова

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Защита адвоката Эмиля Курбединова в анексованому Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "Киевского районного суда Симферополя"

В оккупированном Россией Крыму "суд" не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Эмиля Курбединова на постановление "Киевского районного суда" об аресте адвоката. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook "Крымской солидарности".

"Судебное заседание завершилось. Апелляционную жалобу не удовлетворили", - говорится в сообщении.

Отметим, защита адвоката Эмиля Курбединова в анексованому Крыму подала апелляционную жалобу на приговор Киевского районного суда Симферополя, который арестовал Курбединов на пять суток.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Как известно, Курбединова задержали 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминировали якобы пропаганду запрещенной атрибутики или символики. Это дело стало прецедентом на оккупированном полуострове, поскольку суд дважды привлек лицо к ответственности за один и тот же репост в Facebook по статье о пропаганде запрещенной в РФ мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир". Репост был сделан в 2013 году, когда на полуострове действовало украинское законодательство.