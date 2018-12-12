"Суд" у Криму відхилив апеляцію на арешт Курбедінова

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок "Київського районного суду Сімферополя"

В окупованому Росією Криму "суд" не задовольнив апеляційну скаргу захисту Еміля Курбедінова на постанову "Київського районного суду" про арешт адвоката. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook "Кримської солідарності".

"Судове засідання завершилося. Апеляційну скаргу не задовольнили", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок "Київського районного суду Сімферополя", який заарештував Курбедінов на п’ять діб.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків.

Як відомо, Курбедінова затримали 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Йому інкримінували нібито пропаганду забороненої атрибутики або символіки. Ця справа стала прецедентом на окупованому півострові, оскільки суд двічі притягнув особу до відповідальності за один і той же репост у Facebook за статтею про пропаганду забороненої в РФ мусульманської організації "Хізб ут-Тахрір". Репост був зроблений в 2013 році, коли на півострові діяло українське законодавство.